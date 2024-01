Insulti a Maignan: almeno una decina di persone potrebbero essere daspate

Dopo il riconoscimento del primo colpevole per i cori razzisti rivolti a Mike Maignan, nel corso del primo tempo di Udinese-Milan, che è stato daspato per 5 anni e bannato dallo stadio e nei confronti del quale è stato aperto un procedimento penale, ora la polizia di Udine continua a indagare per assicurarsi di riconoscere tutti i singoli individui che si sono resi responsabili di questi vergognosi gesti nei confronti del portiere del Milan.

Stando a quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero almeno un'altra decina di persone che sarebbero pronte a ricevere lo stesso trattamento del 46enne della provincia di Udine: prima il Daspo e poi il ban a vita dal Bluenergy Stadium. Viene ribadito che non sono stati cori organizzati ma solamente episodi isolati.