Insulti Astori, Della Valle,senza parole

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - "La tragedia di Davide aveva fatto una cosa quasi incredibile: unire i tifosi: sono senza parole". Così il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle ha commentato gli insulti lanciati contro il capitano scomparso quasi un anno fa sui canali social del club viola, all'indomani delle polemiche interiste per il 3-3 di domenica al Franchi. "I social impongono riflessioni: cosa c'entra questo odio, infangare una persona come Davide? - si è domandato Della Valle - Come si sentono dopo che hanno fatto questo? Possibile siano contenti? Non ci sono parole, mi sembra si facciano passi indietro drammatici".