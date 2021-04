Insulti razzisti a Duncan, mamma dell'hater si scusa

(ANSA) - CAGLIARI, 27 APR - Insulti razzisti al centrocampista del Cagliari Alfred Duncan da parte di un sostenitore di un'altra squadra. E ora la mamma del ragazzo che sui social ha attaccato il 28enne ghanese si scusa per suo figlio. Duncan di fronte al primo assalto non si era scomposto e aveva risposto sui social con molta eleganza: "La colpa non è sua ma dei genitori - questo il primo commento del giocatore del Cagliari -. L'educazione è la chiave. Insegna ai tuoi figli come pensare e non che cosa pensare". Ora le scuse della mamma del tifoso. Lo riporta lo stesso Duncan su Instagram: "Ha chiesto scusa sia a me sia al Cagliari - spiega il giocatore - accetto le sue scuse perché ha capito l'errore e ha cercato di sistemare. Delle frasi razziste mi interessava poco ma i genitori non si toccano mai. Dobbiamo sapere che dietro i giocatori ci sono persone che hanno fatto dei sacrifici per arrivare dove si trovano. Questo deve essere una lezione perché siamo il riflesso dei nostri figli". (ANSA).