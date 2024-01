Insulti razzisti a Maignan, Rocchi ad agosto prometteva il pugno duro. Che oggi non c'è stato

Ennesima vergogna di caratura mondiale per la Serie A, con Mike Maignan che, al minuto 34 di Udinese-Milan, lascia il campo in seguito ai reiterati e continui insulti razzisti rivolti nei suoi confronti da parte della Curva dell'Udinese. Tutta la squadra lo ha seguito negli spogliatoi, con la partita che è stata sospesa per qualche minuto.

Prima dell'inizio della stagione, ad agosto 2023, il designatore capo AIA Gianluca Rocchi parlava così delle procedure da adottare in queste situazioni: "Tolleranza zero per il razzismo sui campi di calcio. Dal primo minuto della prima partita. Fenomeno intollerabile e siamo stufi, nessuno si deve permettere di portare il razzismo su un campo di calcio. Al primo accenno ci fermeremo per uno o due minuti. Senza annunci preventivi perché sono superati. Poi spetterà all'ufficiale di pubblica sicurezza decidere se sospendere la gara se i gesti razzisti vanno avanti".