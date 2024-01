Insulti razzisti a Maignan, Salvini: "Vergognosi. Che il 2024 porti uno spirito nuovo"

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha oggi visitato il Viola Park e dal centro sportivo della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul deplorevole episodio accaduto ieri sera a Mike Maignan, portiere del Milan che è stato vittima di epiteti razzisti scagliati nei suoi confronti da alcuni sostenitori dell'Udinese dagli spalti del Bluenergy Stadium, aspetto che ha portato all'interruzione di alcuni minuti.

Dice così Salvini: "Sono stati vergognosi, spero che il 2024 porti un nuovo spirito sportivo negli stadi. L'Udinese ha già condannato i cori e il popolo friulano è straordinario". Da segnalare come, per protesta e come segno di vicinanza al proprio tesserato, il Milan ha annunciato inattività social per oggi, 21 gennaio 2024.