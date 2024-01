Insulti razzisti contro Maignan, Tuttosport: "Partita sospesa, Mike denuncia"

vedi letture

Una brutta serata quella di ieri a Udine, dove il portiere del Milan Mike Maignan ha ricevuto offese e cori razzisti da una parte di pubblico friulano, che hanno portato alla momentanea sospensione della partita. Attorno al 25' minuto, come scrive Tuttosport, il portiere ha ricevuto i primi insulti, subito denunciati all'arbitro Maresca che ha fatto partire tutto l'iter procedurale del caso. Poi, dopo lo 0-1 rossonero, i nuovi insulti, che hanno portato Maignan a lasciare il campo e alla sospensione per qualche minuto della gara. Da lì il rientro in campo e i fischi ad ogni tocco di palla, in una serata da dimenticare che ha visto comunque il Milan ottenere i tre punti.

Le parole di Maignan

"Al primo rinvio sono andato a prendere la palla e ho sentito chiamarmi 'scimmia', ma non ho detto niente; poi lo hanno rifatto ancora e ho chiesto aiuto alla panchina, poi ho detto che non si può giocare così a calcio. Non è la prima volta che mi succede né a me né ad altri giocatori. Sono cose che vanno dette. Sono persone ignoranti. Il tifoso viene allo stadio per tifare, magari per fischiare, ma queste cose nel calcio non devono succedere".