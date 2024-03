Insulto razzista durante Bologna-Inter: la denuncia arriva da uno Youtuber

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Botta e risposta tra tifosi al Dall'Ara sabato durante la partita tra Bologna e Inter. Un tifoso dalle tribune ha lanciato un insulto razzista presumibilmente diretto a Denzel Dumfries, difensore olandese dell'Inter, dandogli della "scimmia". A poca distanza un altro tifoso, un giovane youtuber di fede nerazzurra che sente l'epiteto mentre sta girando un video e lo rimprovera. "Ma cos'hai in testa?", dice al tifoso che tenta di giustificarsi ma poi si zittisce.

Il video è diventato virale nelle ultime ore, inizialmente rilanciato dalla Gazzetta dello Sport. Dumfries, ricorda oggi Qn, in un Lazio-Inter del 2021 fu fatto oggetto di ululati da parte di un tifoso della squadra capitolina, poi radiato dagli stadi con un Daspo a vita. A quanto risulta, scrive il quotidiano, il club rossoblù non ha ricevuto segnalazioni dagli steward che presidiavano quel settore di tribuna e non ha fatto ulteriori passi. (ANSA).