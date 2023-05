MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Al 63esimo minuto primo cambio nel Milan: entra Kalulu per Thiaw. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, bordocampista per SkySport, l'idea di Pioli era quella di far entrare Kjaer, ma il danese ci ha messo troppo tempo a cambiarsi e, al suo posto, ha scelto Kalulu.