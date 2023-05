INT-MIL (0-2): il VAR salva l'arbitro, niente rigore per i nerazzurri. Lautaro simula

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al minuto 30 di Milan-Inter l'arbitro aveva assegnato calcio di rigore per gli ospiti per un potenziale contatto in area tra Simon Kjaer e Lautaro Martinez. Il direttore di gara è stato successivamente richiamato all'OFR dal VAR, vista l'evidente simulazione del centravanti argentino. L'arbitro, rivisto l'episodio al monitor, non può che revocare il penalty ed annullare l'ammonizione a Kjaer.