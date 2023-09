INT-MIL (1-0): al 5' segna Mkhitharyan. I rossoneri protestano per fallo di Dumfries, ma niente VAR

vedi letture

Al quinto minuto l'Inter è già in vantaggio grazie al gol di Mkhitharyan, lesto a deviare in rete il tiro sballato di Dimarco. Sono state veemente, però, lre proteste dei rossoneri: c'era, infatti, secondo Giroud e compagni, un fallo di Dumfries su Theo Hernandez, non ravvisato né da Sozza né dal VAR. Non c'era, invece, alcun fallo di Thuram su Thiaw, il quale, tra l'altro, non si è ben comportato a livello tecnico nella circostanza.