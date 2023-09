INT-MIL (3-1). Basta un cambio di gioco per mettere in crisi il Milan: segna ancora Mkhitaryan

vedi letture

Al 69esimo l'Inter riallunga. Basta un cambio di gioco per mettere in crisi il Milan, con Lautaro che, dopo aver ricevuto a sinistra, si accentra e scarica per Mkytharian, il quale, grazie ad una deviazione, trova il gol per la doppietta personale.