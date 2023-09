INT-MIL (3-1). Tre cambi nel Milan: entrano Okafor, Jovic e Florenzi

Al minuto 77 Pioli si gioca tre cambi tutti insieme: fuori Reijnders per Okafor, fuori Giroud per Jovic e fuori Calabria per Florenzi. Cambia tatticamente il Milan, che ora ha un attaccante in più.