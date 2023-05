Inter, Antonello: "San Siro evidenzia delle lacune, non possiamo offrire quei servizi che in partite di questo livello sarebbero necessari"

MilanNews.it

"Assolutamente è un record, ma se avessimo avuto uno stadio da 200.000 persone sicuramente l'avremmo riempito". Alessandro Antonello, amministratore delegato area corporate dell'Inter scherza così sul nuovo record di incasso fatto registrare da San Siro in occasione della semifinale di ritorno di Champions League: "A parte le battute - dice a Libero - si vede che in queste occasioni il club ha una grande capacità di gestione e organizzazione dell'evento. Però continuiamo a sottolineare che lo stadio di San Siro attuale purtroppo evidenzia delle lacune, non possiamo offrire quei servizi che in partite di questo livello sarebbero assolutamente necessari anche per alzare ancora di più il valore degli incassi.

Siamo contenti e soddisfatti del risultato ma se oggi avessimo avuto un nuovo impianto questo numero sarebbe stato ampiamente superato".