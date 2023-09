Inter, Arnautovic verso il derby: "Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere"

Nel corso della conferenza stampa con la Nazionale austriaca, l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic si è soffermato anche sui temi legati alla formazione nerazzurra partendo ovviamente dal derby contro il Milan in programma alla ripresa del campionato: "Tutta la squadra è pronta - ha esordito senza alcun dubbio - vogliamo assolutamente vincere".

Finora hanno sempre avuto paura a farmi giocare contro i miei vecchi club - ha scherzato, come riporta Krone -. Andrò là per vincere, non per dare abbracci. L'obiettivo è vincere titoli ogni anno, abbiamo un'ottima squadra e siamo pronti a tutto".