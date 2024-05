Inter, Ausilio: "Zirkzee? Mi piace, ma certe operazioni in Italia sono difficili"

Il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato a Mediaset dichiarando anche il suo interesse, e di conseguenza quello dei nerazzurri, per Albert Gudmundsson e, argomento caldo per i tifosi del Milan, Joshua Zirkzee. Ecco cosa ha detto Ausilio: "Mi piacciono tutte e due, ma sapete benissimo le difficoltà che ci sono a fare questo tipo di operazioni in Italia".

E poi ancora: "Visto il mio lavoro e il rendimento di questi due ragazzi, sarei un folle a dire che non sono due giocatori di qualità, ma questo non significa che l’Inter li può comprare. Abbiamo cinque attaccanti e ripartiremo da quattro".