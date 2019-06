Inter-Barella, i dettagli dell'offerta economica. Milan e PSG sullo sfondo

Come riportato da Sky Sport, arrivano nuovi dettagli relativi alla trattativa tra l’Inter e il Cagliari per Nicolò Barella. La società nerazzurra avrebbe offerto ai sardi 36 milioni di euro più 4 di bonus facilmente raggiungibili. A questi si aggiungerebbero altri 10 milioni di bonus difficilmente raggiungibili (legati, ad esempio, alla vittoria dello Scudetto o della Champions League). Aggiunti anche i cartellini di Federico Dimarco (in prestito con diritto di riscatto) e Alessandro Bastoni (prestito secco). Restano sullo sfondo PSG e Milan, possibile incontro la prossima settimana.