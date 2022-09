Inter, Darmian: "Concessi al Milan gol evitabili. Quando si perde un derby così..."

MilanNews.it

Matteo Darmian commenta a SportMediaset la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan, in vista della sfida di mercoledì contro il Bayern Monaco: "Quando si perde una partita bisogna metterci la faccia, specialmente quando si perde un derby in questa maniera. Dobbiamo migliorare e abbiamo il tempo per farlo, siamo passati in vantaggio ma poi non siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto nella prima parte della partita. Se concedi dei gol così al Milan ribaltarla diventa difficile, adesso dobbiamo solo archiviare questa sconfitta e capire dove abbiamo sbagliato. Mercoledì abbiamo già l'opportunità di riscattarci".

Cosa è successo in quei minuti nei quali il Milan ha preso il sopravvento?

"Non lo so, sicuramente abbiamo concesso gol evitabili. Non riuscivamo a essere come abbiamo iniziato la partita. Analizzeremo quanto fatto ieri sera e cercheremo di migliorare questi aspetti".

Due sconfitte in altrettanti scontri diretti.

"Lo sappiamo benissimo, ci mettiamo la faccia: siamo i primi responsabili e dobbiamo lavorare per ripartire".