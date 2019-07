Inter: De Vrij, dobbiamo lavorare tanto

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - "Il Manchester United ha grande qualità e grandi giocatori, noi abbiamo fatto del nostro meglio. Possiamo imparare molto da questa gara, c'è ancora tanto da lavorare". Lo ha detto il difensore dell'Inter Stefan De Vrij, al termine della partita della Icc persa per 1-0 contro il Manchester United a Singapore. "Giocheremo in maniera diversa rispetto all'anno scorso, con un altro sistema di gioco, stiamo cercando ogni giorno di migliorare - ha aggiunto il difensore olandese -. Queste gare ci servono per abituarci al nuovo sistema di gioco. Lavoriamo ogni giorno per fare meglio in vista della stagione".