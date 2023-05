Inter, Dimarco a Sky: "Non ci sono favoriti, ogni partita ha una storia diversa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a Sky Sport, Federico Dimarco ha parlato così dell'Euroderby di domani: "Sappiamo l'importanza di arrivare un derby, gli stimoli devono arrivare da soli. Giocare una semifinale di Champions è una sensazione bellissima".



Sulla favorita: "Nei derby non ci sono favoriti, ogni partita ha una storia diversa. Da oggi iniziamo a pensare a quello di domani e cercare di fare una grande partita, poi penseremo al ritorno".

Sul momento di forma: "Abbiamo avuto un periodo dove avevamo risultati importanti in Champions e male in campionato, poi abbiamo iniziato a pensare partita per partita e i risultati si sono visti".