Inter, domani esami per Calhanoglu e Barella. Da valutare, assieme a Brozovic, per la Supercoppa

Non solo il contrattempo di Romelu Lukaku. Nella giornata di domani infatti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu effettueranno degli esami per capire meglio le condizioni dopo i problemi accusati contro il Monza, con entrambi che comunque non prenderanno parte alla sfida di Coppa Italia dell'Inter contro il Parma. Da seguire anche le evoluzioni della situazione di Marcelo Brozovic, col croato che continua nel suo percorso di recupero e con l'Inter che spera sempre di averlo a disposizione per la Supercoppa contro il Milan in programma il 18 gennaio a Riad.