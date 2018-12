Inter: domani la nomina di Marotta

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Sarà domani il giorno di Beppe Marotta all'Inter. Arriverà nel pomeriggio l'ufficialità dell'ingresso di Marotta nell'organigramma nerazzurro, come confermano fonti societarie. Intorno alle 14 si riunirà il Cda, una riunione che servirà per ratificare la nomina come amministratore delegato e per attribuirgli le deleghe per l'area sportiva. Alessandro Antonello manterrà la carica di ad per quanto riguarda l'area amministrativa-economica.