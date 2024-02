Inter, domani visite mediche e firma di Taremi

Come riporta Sky, Mehdi Taremi, attaccante in scadenza di contratto con il Porto, è atteso domani in Italia per svolgere le visite mediche con l'Inter. Successivamente, il centravanti iraniano classe 1992 firmerà il contratto con i nerazzurri a partire dal 1° luglio 2024. La scorsa estate, il giocatore era stato ad un passo dal Milan, ma alla fine i rossoneri non trovarono l'accordo con il Porto e così Taremi restò in Portogallo.

Questi i numeri dell'iraniano con il Porto:

PRESENZE TOTALI: 171

GOL: 86

AMMONIZIONI: 22

ESPULSIONI: 4

PALMARES: un campionato portoghese, due Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e due Supercoppe portoghesi