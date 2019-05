Inter: dopo ko Napoli squadra ad Appiano

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - L'Inter punta a tenere alta la concentrazione verso la decisiva sfida con l'Empoli, dopo la disfatta di Napoli. Per questo i rappresentanti del club nerazzurro non saranno presenti al Premio Gentleman FairPlay 2019 che si terrà stasera alla Scuola Militare Teuliè a Milano, dove erano attesi dirigenti e alcuni calciatori interisti. La scelta è stata quella di proteggere la squadra senza dare ulteriori distrazioni in una settimana così delicata. Intanto i giocatori si sono ritrovati stamattina ad Appiano Gentile per il primo allenamento verso la gara di domenica: presenti alla Pinetina il ds Ausilio, il vice-ds Baccin e il dg Gardini, assenti invece il vicepresidente Zanetti (a Firenze per la premiazione della Hall Of Fame Figc) e l'ad Marotta (riunione in Lega Serie A).