Inter e Milan si sfidano per la finale di Champions: quanto vale il biglietto per Istanbul

© foto di José María Díaz Acosta

Domani sera si giocherà il match di ritorno fra Inter e Milan, valido per le Semifinali di Champions League. Un appuntamento incredibilmente importante dal punto di vista sportivo, della storia, ma anche economico. Infatti, chi staccherà il biglietto per Istanbul riceverà dalla UEFA ben 15,5 milioni di euro come premio: se i rossoneri dovessero riuscire nell'impresa porterebbero i propri guadagni dalla Champions, voce premi UEFA (qui il nostro approfondimento), a circa 100 milioni di euro.