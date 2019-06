Inter e Milan su Vidal del Barcellona

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - L'Inter punta a rinforzare il centrocampo, a prescindere dalla possibile partenza di Radja Nainggolan verso altri lidi e dagli arrivi dei giovani Barella o Sensi, quest'ultimo nel mirino anche del Milan. Il Mundo Deportivo oggi parla di un interessamento del club nerazzurro per Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, con il quale Antonio Conte ottenne risultati eccellenti quando allenava la Juventus, dove il cileno giocò per tre stagioni. Vidal, classe 1987 e attualmente impegnato in Copa America, è arrivato al Camp Nou un anno fa, proveniente dal Bayern Monaco: col tempo è riuscito a calarsi nella nuova realtà, senza però mai entusiasmare il pubblico. Il cileno ha rifiutato un'offerta dalla Cina e pur, restando una pedina importante nello scacchiere dei blaugrana, potrebbe comunque optare per un clamoroso ritorno in Italia, alle dipendenze dell'allenatore che, di fatto, lo ha lanciato fra il 2011 e il 2014. Su Vidal ci sarebbe anche il Milan.