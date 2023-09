Inter e Milan, umore opposto: Thuram in gol, Giroud tiene in ansia Pioli

Dopo la prima giornata di nazionali, o forse è più corretto scrivere dopo la partita della Francia, l'umore di Inter e Milan è esattamente opposto. Pioli è preoccupato per le condizioni di Olivier Giroud, costretto ad abbandonare al 24' la sfida contro l'Irlanda per una distorsione alla caviglia, che lo ha fatto uscire dal campo a testa bassa. Deschamps non ha tranquillizzato nessuno, spiegando che l'attaccante aveva troppo dolore per proseguire, ma l'ex Arsenal nel post-partita ha invece fatto parzialmente tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoneri: "Il dolore è stato tanto, ma adesso va già meglio e sabato sera nel derby spero di esserci". Regna dunque l'ottimismo per sabato 16 settembre, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, con il Diavolo che non vuole assolutamente rinunciarci.

Inzaghi invece sorride a trentadue denti dopo essersi goduto un'altra performance con i fiocchi di Marcus Thuram. Domenica il primo gol con l'Inter, ieri il primo con la Francia: entrato al posto di Giroud, ha sfruttato una conclusione ribattuta di Mbappé ed ha depositato il pallone in rete. Il tutto nella 900esima gara de Le Bleus e sotto gli occhi di papà Lilian, ieri in tribuna. L'ex 'Gladbach si rende conto stare bene e si gode il suo magic moment: "Per me è una grande soddisfazione segnare il primo gol davanti alla mia famiglia. Certo avrei potuto segnarne altri, ma diciamo che è lo stesso una bella serata".