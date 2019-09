Inter Femminile, Marinelli: "Sarà bellissimo giocare il derby col Milan nella stessa categoria"

Gloria Marinelli, attaccante dell'Inter Femminile, è stata intervistata da Sky Sport e ha espresso le sue emozioni in vista del derby contro il Milan: "O ci sei dentro o non si potrà capire cosa si prova. L'anno scorso abbiamo giocato in Coppa Italia, noi eravamo una squadra di B ma non ci è interessato. Il derby dà emozioni uniche, sicuramente quest'anno sarà bellissimo giocare contro il Milan, nella stessa categoria. Segnare sarebbe un sogno".