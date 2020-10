Inter, fine quarantena e nuovo tampone per Bastoni

Alessandro Bastoni potrebbe andare in panchina nella partita contro il Milan. Scaduti i 10 giorni di quarantena, il difensore tra giovedì e venerdì farà un tampone e nel caso risultasse negativo, completerà alcuni esami medici per poter ottenere il via libera per la convocazione. Da escludere, anche se tutto dovesse andare nel modo giusto, che Conte possa schierarlo dal primo minuto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.