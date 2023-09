Inter, Frattesi: "Settimana iniziata bene e speriamo che possa finire ancora meglio"

Davide Frattesi è stato per distacco il migliore in campo nella sfida che ha visto l'Italia tornare alla vittoria grazie al successo per 2-1 contro l'Ucraina. Il centrocampista dell'Inter ha parlato a TMW nel post partita:

Ora hai messo in difficoltà anche Inzaghi in vista del derby

"Questa è una settimana fondamentale. E' iniziata bene e speriamo che possa finire ancora meglio".