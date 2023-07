Inter, Frattesi: "Tutti mi volevano... per la simpatia! Ho caratteristiche da Premier"

Nella sua intervista al Corriere della Sera, il nuovo centrocampista dell'Inter Davide Frattesi ha parlato delle scorse settimane in cui era finito al centro di diverse trattative di mercato, sia con le big italiane che con le squadre estere.

Perché tutti la volevano?

"Per la simpatia! Forse perché ho caratteristiche un po’ atipiche per il campionato italiano, più da giocatore di Premier, penso agli inserimenti...".

Però lei ha detto che adesso andare all’estero non era un'opzione.

"Adesso non volevo. Per far bene devo sentirmi sicuro".