Inter, Gosens vicino al trasferimento. L'agente: "Mancano alcuni dettagli"

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Si avvicina il colpo Gosens per l'Inter. È in dirittura d'arrivo infatti l'operazione tra il club nerazzurro e l'Atalanta per portare l'esterno tedesco a Milano, come confermato anche dall'agente dello stesso Gosens all'uscita dalla sede dell'Inter. "Non è ancora fatta, mancano alcuni dettagli. C'erano altre squadre, perché avete scelto l'Inter? L'Inter è l'Inter. Soluzione giusta per lui? Lo speriamo", le sue parole. L'operazione dovrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva da circa 25 milioni di euro. (ANSA).