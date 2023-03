Inter, idea nuovo stadio. Gazzetta: "Fuga da San Siro per i nerazzurri, c'è Assago"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Inter pensa ad uno stadio tutto suo, nell'area di Assago. Ne ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, sottolineando che sono stati già firmati i documenti preliminari con i proprietari di una ampia area privata non lontana dal Forum (casa dell'Olimpia). Quest'idea bolliva in pentola da tempo in casa nerazzurra, ma ha subito un'accelerata in concomitanza con la decisione del Milan di costruire uno stadio in solitaria nell'area de La Maura. Il nuovo stadio dell'Inter sorgerebbe dunque in una zona cara ai milanesi per ragioni sia commerciali che sportive, oltre che ben collegata con il centro della città.