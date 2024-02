Inter, Inzaghi: "Adesso siamo a +9 dalla seconda ma sappiamo che è facilissimo che possa cambiare tutto"

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - "Noi tra i favoriti per la Champions? Può essere la logica conseguenza di quello che sta esprimendo la squadra, ma l'ho detto prima: dobbiamo rimanere molto concentrati a fare quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi, poi sarà quel che sarà. Da qui alla fine saranno tante partite, tante sfide da affrontare sempre nel migliore dei modi, a partire da domani sapendo che sarà molto difficile". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. "Per quanto riguarda il campionato, venti giorni fa eravamo a meno uno. Adesso siamo a +9 dalla seconda ma sappiamo che è facilissimo che possa cambiare tutto.

Noi rimaniamo concentratissimi, non guardando a date lontane ma alla partita che viene. Abbiamo fatto sei mesi nel migliore dei modi, ma la cosa più importante sono questi tre che mancano. Va tutto molto veloce, dobbiamo essere concentrati anche quando dormiamo: le insidie sono dietro l'angolo e in questo caso è l'Atletico, non la devo presentare io perché sappiamo che tipo di squadra è". (ANSA).