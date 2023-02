Inter, Inzaghi: "Lukaku dispiaciuto, ma sta sempre meglio"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Lukaku sta sempre meglio. È nuovo per lui avere questi infortuni, adesso sta cercando di lavorare per tornare nel migliore dei modi e aiutarci, l'ultima partita e gli ultimi allenamenti lo sono. È molto dispiaciuto perché non ha voluto dare l'apporto che avremmo voluto. Ma non dipende da lui, è a causa di un infortunio che non ha mai avuto in carriera". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. "Spero - ha aggiunto - di riuscire a portare tutti in una condizione dove un allenatore può schierarli dall'inizio. Romelu è in crescita come Correa, penso di recuperare per la partita di domani pure Brozovic e Handanovic. Chiaramente Brozovic è un giocatore per noi molto importante, è fuori da ottobre: abbiamo avuto quattro mesi fuori Lukaku e tre mesi e mezzo fuori Brozovic, due giocatori per noi importantissimi". (ANSA).