Inter, Inzaghi: "Rispetto per il Milan: è una squadra ben allenata, con ottimi principi di gioco"

L'ultima volta che l'Inter è stata prima era pre-derby, come ora. Qual è l'importanza di questo derby? Simone Inzaghi ha risposto così alla seguente domanda in conferenza stampa:

"Al di là della classifica, è importante per quello che rappresenta il derby, per tutti noi, per i tifosi. Sappiamo come è andata sia l'anno scorso che due anni fa: abbiamo grande rispetto del Milan, è una squadra ben allenata, con ottimi principi di gioco. Avremmo voluto tutti prepararla come per queste tre partite, noi come il Milan, però nel calcio moderno ci sono queste variabili e i calciatori sono felici di rappresentare le proprie nazionali. Noi sappiamo che avremo due-tre giorni per preparare questo tipo di gara, ma è uguale per tutti gli allenatori".