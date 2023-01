Inter, Inzaghi: "Se credo ancora alla rimonta scudetto? Assolutamente sì"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Se credo ancora alla rimonta scudetto? Assolutamente sì, mancano 23 partite alla fine, ci sono tantissimi punti in palio. L'Inter come le altre che stanno inseguendo hanno tutti la voglia di accorciare il terreno contro un avversario che è la migliore d'Europa". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. "Fino adesso bisogna fare i complimenti al Napoli, ma tutte le squadre che oggi sono in ritardo hanno voglia e speranza di accorciare il terreno. Sappiamo che il divario è importante e dovremo fare qualcosa di straordinario. Domani è una partita importantissima per il nostro proseguo in campionato". (ANSA).