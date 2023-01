Inter, Inzaghi: "Stiamo preparando al meglio la partita, nonostante la stanchezza e il viaggio"

MilanNews.it

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan in Supercoppa Italiana, ha parlato anche di come possa far cambiare l'inerzia della stagione la sfida di Riad: "Condizionerà, come sempre se ne parlerà. L'anno scorso mi ricordo la finale di Supercoppa con la Juventus, vinta ai supplementari con fatica e goduta il giusto perché dopo tre giorni eravamo in campo a Bergamo: per due giorni e mezzo si è parlato della vittoria, ma poi come è giusto che sia si parlava dello 0-0 a Bergamo dove si poteva fare meglio, qualche scelta che purtroppo.... Sappiamo com'è il calcio, noi dobbiamo essere bravi a fare il nostro percorso e ora pensiamo solo al Milan, una partita che stiamo preparando al meglio nonostante la stanchezza e il viaggio. Domani serve una corsa in più per il compagno".