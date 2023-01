Inter, Inzaghi sulla Supercoppa: "Sappiamo cosa ci aspetterà a Riyad, che importanza ha per noi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di InterTv, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato anche della Supercoppa Italiana, smentendo che le scelte di formazione per domani ne verranno influenzate: "Sappiamo cosa ci aspetterà a Riyad, che importanza ha per noi, per la nostra società e per i tifosi. Però domani giochiamo col Verona, la squadra che andrà in campo sarà la migliore possibile. Abbiamo degli acciacchi e lo sappiamo, li stiamo monitorando e domani andrà in campo la miglior squadra possibile".