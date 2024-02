Inter-Juve, Sabatini: "Questa sera i bianconeri giocano anche per il Milan"

Dopo la vittoria rocambolesca di ieri a Frosinone il Milan guarderà interessato questa sera a Inter-Juventus, sfida tra prima e seconda in classifica. Mister Pioli ha detto che gli piacerebbe che finisse in pareggio, così da recuperare punti ad entrambe.

Nel suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24, Sandro Sabatini commenta così la sfida di San Siro di questa sera vista anche dall'ottica rossonera: "La Juve questa sera gioca anche per il Milan, perché una non vittoria dell'Inter tirerebbe ancora dentro anche i rossoneri nella lotta per il vertice. Viceversa, un successo nerazzurro, farebbe involare la squadra di Inzaghi quasi come il Napoli l'anno scorso".