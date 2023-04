Inter, la panchina di Inzaghi a rischio: la situazione e i possibili sostituti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano aggiornamenti da Gazzetta.it sulla panchina dell'Inter: il posto di Simone Inzaghi è a forte rischio dopo la decima sconfitta in 28 partite di Serie A, la dirigenza riflette e se sotto spera che l'allenatore possa invertire la tendenza già martedì in Coppa Italia con la Juventus, riflette sul sostituto per la prossima stagione ma anche su un piano d’emergenza. Stamattina Marotta, Ausilio e Baccin si sono presentati alla Pinetina: niente processi, ma analisi della sconfitta con il tecnico e idee su come andare avanti. Se poi con il Benfica le cose dovessero andare male, martedì 11 aprile nell'andata del quarto di Champions, impossibile escludere un terremoto: Chivu, alla guida dell'Inter Primavera, è un'opzione così come Zenga, per il suo amore per la causa. Cambiasso, invece, si è tirato fuori.