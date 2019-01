Inter lancia campagna anti-razzismo BUU

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Dopo i fatti della gara contro il Napoli, l'Inter si schiera in prima linea contro il razzismo. Dai ''buu'' razzisti a ''Brothers Universaly United'', ''Fratelli universalmente uniti'': è questo lo slogan scelto dal club nerazzurro nel primo video della campagna anti-razzismo lanciata oggi. Un invito a combattere il razzismo con la sua stessa arma, il buu, trasformandolo in un messaggio positivo. ''Write it, don't say it'', ''Scrivilo, non dirlo''. Nel video compaiono il presidente Steven Zhang insieme al vicepresidente Javier Zanetti e al capitano Mauro Icardi, oltre a due leggende interiste come Luis Figo e Samuel Eto'o. ''Un cambio di segno da negativo a positivo. È questo che vogliamo ottenere - ha spiegato Zhang - L'unico modo per coinvolgere tutti è puntare direttamente al problema, schierandosi in modo forte e diretto. Questa campagna vuole essere uno strumento concreto contro ogni forma di discriminazione e ribadisce con forza i valori nei quali l'Inter si identifica da quasi 111 anni''.