Inter, Lautaro a Sky: "C'è tanta storia in questa partita. L'Inter meritava di vivere questa serata"

Lautaro Martinez ha parlato a Sky al termine di Inter-Milan.

Che emozioni provi? “C’è tanta storia in questa partita. Me lo sentivo, l’ho detto nello spogliatoio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in entrambe le partite”.

Cosa vi ha fatto tirare fuori queste prestazioni? “L’unione del gruppo. L’ho vissuto anche al Mondiale. Se hai un bel gruppo tutto è più facile. L’Inter meritava di vivere questa serata, sono momenti importantissimi per un giocatore”.

Il Mondiale ti ha dato forza in più? “Sempre. Ogni volta che entro in campo cerco di dare il massimo e dare una mano ai compagni. Sapevamo che avevamo un’opportunità per arrivare in fondo alla Champions.

Le finali non si giocano, si vincono? “Sarà così. Chiunque sia il rivale, le finali si devono giocare per vincere. Dobbiamo lasciare il massimo in queste partite che mancano per arrivare il più in alto possibile”.