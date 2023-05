Inter, Marotta a Sky: "Siamo ad un passo dalla finale, possiamo farcela. Bilancio? Avevamo previsto in perdita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a Sky Sport, Giuseppe Marotta ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio della : "La storia dell'Inter dice che questi appuntamenti non sono del tutto straordinari, sono ordinari. Un club come l'Inter, come il Milan e come la Juve stessa devono recitare un ruolo da protagonista".

"Siamo orgogliosi di essere fino a qua. Siccome siamo ad un passo dalla fine ci giocheremo tutto in questa doppia sfida. Sappiamo di avere un avversario temibile, ma se c'è senso di appartenenza possiamo anche farcela".

Su Inzaghi: "Una stagione calcistica è fatta di alti e bassi, quest'anno non dimentichiamoci che c'stato un mondiale tra novembre e dicembre. Dobbiamo prendere atto di ciò che è successo. Stagione positiva, è mancato l'appuntamento in campionato, ma nelle altre competizioni siamo stati protagonisti".

Sul mercato: "Bilancio che avevamo previsto in perdita. Cerchiamo la sostenibilità, questo extra budget significa alleviare una perdita di gestione. Non dobbiamo dimenticare che esistono valori emozionali che soddisfano la nostra tifoseria. Questo tesoretto ci fa stare meglio, ma la programmazione non deve dipendere solo da questo straordinario cammino in Champions".

Sulla Champions: "Tengo dentro le emozioni, ma sto vivendo qualcosa di unico. Farla a Milano contro il Milan rappresenta qualcosa di straordinario, spot bello per il calcio riempie di gioia.