Inter: Marotta, fastidiose voci su Conte

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - "Le voci su Conte? Bisogna sostenere questo confronto dialettico che non è facile perché infastidisce. Ma va riconosciuto il lavoro fatto da Spalletti, l'obiettivo era quello di arrivare in Champions e lo sta facendo nel migliore dei modi". L'ad dell'Inter Beppe Marotta commenta così le voci sul possibile arrivo in nerazzurro di Antonio Conte. "Non riesco a capire le critiche - prosegue -, abbiamo un obiettivo da raggiungere e ne siamo consapevoli, quello che conta è la posizione in classifica. Il resto crea turbative".