Inter, Marotta: "Infortunio Leao? Dovesse mancare, Pioli è in grado di sostituirlo degnamente"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma:

L'infortunio di Leao?

"Non so quale sia l'entità dell'infortunio, un solo giocatore non può essere determinante senza un collettivo alle spalle. Dovesse mancare, Pioli è in grado di sostituirlo degnamente".