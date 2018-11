Inter: Marotta rientra dalla Cina

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - ''Impressione? Positiva''. È questo il commento di Beppe Marotta dopo l'incontro con i vertici di Suning in Cina per il suo imminente approdo all'Inter. L'ex dg della Juventus è atterrato in mattinata all'aeroporto di Malpensa: manca ora solo l'ufficialità per il passaggio in nerazzurro, dove il dirigente ricoprirà la carica di amministratore delegato per la parte sportiva. ''Parleremo più avanti'', ha aggiunto Marotta, che oggi dovrebbe essere presente alla riunione del Consiglio della Lega Serie A.