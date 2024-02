Inter, Marotta: "Spero che Conte torni in Italia: farebbe comodo a tanti"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, nella sua intervista rilasciata a DAZN, ha parlato anche del possibile ritorno in Serie A di Antonio Conte nella prossima stagione: "In questo momento Antonio Conte è una risorsa che farebbe comodo a tante squadre. Spero che torni in Italia. Devo però spendere una parola anche su Simone Inzaghi. È un allenatore in grandissima crescita, a livello umano e professionale. Parliamo di un maestro e grandissimo merito in questi anni di vittorie sia suo".

Antonio Conte è attualmente senza squadra e, dopo l'esperienza al Tottenham, non ha mai nascosto la volontà di tornare ad allenare in Italia. Nelle ultime settimane, l'ex ct azzurro è stato accostato soprattutto al Milan in caso di addio di Stefano Pioli a fine stagione, ma non solo: si è parlato infatti anche di Roma e Napoli.