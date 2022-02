Inter, Marotta: "Valuteremo il ricorso per le squalifiche"

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "Le squalifiche di Bastoni e Inzaghi? Non entro nel merito, analizzeremo bene il referto e valuteremo. Ma questo non deve rappresentare un alibi per noi, abbiamo perso e dobbiamo avere la consapevolezza di farne tesoro, di dare una giusta lettura alla partita". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, intervistato da Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Roma. "Mai pensato di riprendere Mourinho all'Inter? No, non c'è mai stata questa considerazione. C'è il riconoscimento per un grande allenatore che ha scritto forse la pagina più importante e più bella della storia di questo club - ha aggiunto -. La Juve può rientrare nella lotta scudetto? Ci sono 45 punti a disposizione e c'è tempo per vedere dei cambiamenti nella classifica, la Juve è un po' in ritardo ma la forza e la capacità di questa squadra ci sono. Sappiamo che fa parte di quella griglia di squadre che lottano per risultati importanti". (ANSA).