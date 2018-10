Inter-Milan 0-0 al primo tempo: brivido Icardi (palo), rossoneri a intermittenza

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. È un derby intenso, magari non spettacolare dal punto di vista tecnico, ma certamente avvincente e combattuto. Meglio l’Inter sul piano delle occasioni. Una su tutte: il palo colpito da Icardi poco dopo la mezzora sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Due gol annullati, uno per parte: il primo a Icardi, il secondo a Musacchio, entrambi per fuorigioco (netti). Milan un po’ timido in fase di costruzione: Higuain poco servito, Suso a intermittenza, Calhanoglu non ancora brillantissimo. La partita, comunque, è apertissima: la sensazione è che possa succedere di tutto, soprattutto quando le squadre si allungano.