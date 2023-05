Inter-Milan 0-0, primo tempo ad alta intensità. Diaz sciupone, Maignan miracoloso

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo combattuto, sia Inter che Milan non si sono assolutamente risparmiati. Azioni da una parte e dall'altra, con Diaz che ha incredibilmente graziato in avvio i nerazzurri sparando addosso ad Onana da due passi, mentre Maignan è stato strepitoso su Barella e Dzeko. Lampo finale di Leao che si era mangiato la difesa avversaria, salvo poi sfiorare la porta da posizione defilata. Un pareggio tutto sommato che ci sta, i rossoneri ora hanno 45 minuti per provare una storica rimonta.